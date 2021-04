Strage di Bologna | gli ex Nar condannati verso il processo per calunnia e falsa testimonianza “Hanno ostacolato il processo a Cavallini”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella ormai ultraquarantennale trama che racconta la storia delladisi innesta un nuovo capitolo giudiziario. A tre mesi dalle motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo per Gilberto, arriva la chiusura indagini per, con l’aggravante di averunpenale, a vario titolo, per Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini (tutti e trein via definitiva per il massacro della stazione), l’ex fidanzata di quest’ultimo Elena Venditti, poi Giovanna Cogolli, all’epoca militante di Terza Posizione, e infine Stefano Sparti, figlio di Massimo, il grande accusatore dei Nar al tempo dei primi processi. Il dibattimento, che ...

di, gli ex Nar Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Sparti rischiano un nuovo processo. L'accusa: 'Falsa testimonianza nel dibattimento in Corte d'Assise'. Fioravanti indagato anche per ...Rischiano un nuovo processo Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva per ladi(ma da sempre dichiaratisi innocenti), dopo che la Corte di Assise dili aveva denunciati - nella sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di Gilberto Cavallini - per ...I promotori della petizione per chiedere che sia concessa allo studente detenuto al Cairo la cittadinanza italiana, mozione approvata oggi in Senato: ...L’uomo ha spiegato che il 2 febbraio del 2016 era con Abdallah, il quale “era palesemente spaventato”. LEGGI ANCHE: Strage di Bologna, gli ex Nar rischiano un nuovo processo per calunnia e falsa ...