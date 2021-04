Squalifica Gasperini, l’allenatore non ha voluto patteggiare: la vicenda (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gian Piero Gasperini rischia una Squalifica di 20 giorni per aver inveito contro il sistema antidoping, ma avrebbe potuto avere un dimezzamento Gian Piero Gasperini rischia una Squalifica di 20 giorni per aver inveito contro il sistema antidoping, vedendo così a rischio la sua presenza nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore poteva ricevere uno stop dimezzato se all’inizio di marzo, quando gli è stata notifica la notizia, avesse patteggiato. Solo 10 giorni di Squalifica che, tra l’altro, sarebbero partiti il 23 marzo quando ci sarebbe stata la pausa delle Nazionali. Ma Gasperini non riconosce il fatto e vuole discuterne in una udienza di dibattito. IL FATTO – La questione sarebbe avvenuta il 7 febbraio a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gian Pierorischia unadi 20 giorni per aver inveito contro il sistema antidoping, ma avrebbe potuto avere un dimezzamento Gian Pierorischia unadi 20 giorni per aver inveito contro il sistema antidoping, vedendo così a rischio la sua presenza nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,poteva ricevere uno stop dimezzato se all’inizio di marzo, quando gli è stata notifica la notizia, avesse patteggiato. Solo 10 giorni diche, tra l’altro, sarebbero partiti il 23 marzo quando ci sarebbe stata la pausa delle Nazionali. Manon riconosce il fatto e vuole discuterne in una udienza di dibattito. IL FATTO – La questione sarebbe avvenuta il 7 febbraio a ...

ZZiliani : #Gasperini in odore di 20 giorni di squalifica per un litigio con un ispettore antidoping, #Romero squalificato,… - DiMarzio : Chiesta una squalifica di 20 giorni per l’allenatore dell’#Atalanta #Gasperini - rtl1025 : ?? 'Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema #antidoping. Con que… - Torrenapoli1 : RT @sportface2016: #Gasperini insulta un ispettore durante un controllo antidoping: rischia 3 settimane di squalifica. Finale di Coppa Ital… - MGBasolu : RT @PassioneCalc10: La polemica su #Gasperini è inutile tanto quanto sacrosanta la squalifica richiesta per un atto che definisce perfettam… -