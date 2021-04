Serravalle Pistoiese | morto a 83 anni sotto il trattore ribaltato

(Di mercoledì 14 aprile 2021) I vigili del fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti a, Via Serrina Bassa, per soccorso a persona. Un uomo, nato nel 1938, è rimastoundopo che quest'ultimo si è. Il corpo è stato estratto dal personale VF per poi essere affidato al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri L'articolo proviene da Firenze Post.

