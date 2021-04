Scotti e Hunziker accusati di razzismo: “Hanno fatto gli occhi da cinese” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr — Gerry Scotti e Michelle Hunziker finiscono sotto il fuoco incrociato degli antirazzisti americani per aver mimato gli occhi da cinese durante una puntata di Striscia la Notizia. Ebbene sì. C’è qualcuno che si offende o alza la voce indispettito quando all’estero estraggono dal cilindro l’eterno stereotipo dell’italiano «baffo pizza, mafia e mandolino»? Silenzio tombale. Del resto avremo tanti difetti, ma come popolo non ci manca di certo l’attitudine allo scherzo e al sorriso — escludendo il tombale circo femminista-antirazzista-Lgbt, s’intende. I permalosissimi cinesi Pare invece che i cinesi, e di conseguenza tutto il parterre di alfieri antirazzisti d’Oltreoceano, siano molto permalosi quando si tratta di incorniciarli dentro i classici stereotipi — occhi a mandorla, pronuncia della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr — Gerrye Michellefiniscono sotto il fuoco incrociato degli antirazzisti americani per aver mimato glidadurante una puntata di Striscia la Notizia. Ebbene sì. C’è qualcuno che si offende o alza la voce indispettito quando all’estero estraggono dal cilindro l’eterno stereotipo dell’italiano «baffo pizza, mafia e mandolino»? Silenzio tombale. Del resto avremo tanti difetti, ma come popolo non ci manca di certo l’attitudine allo scherzo e al sorriso — escludendo il tombale circo femminista-antirazzista-Lgbt, s’intende. I permalosissimi cinesi Pare invece che i cinesi, e di conseguenza tutto il parterre di alfieri antirazzisti d’Oltreoceano, siano molto permalosi quando si tratta di incorniciarli dentro i classici stereotipi —a mandorla, pronuncia della ...

