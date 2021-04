Regno Unito | il giornalista Peter Stefanovic svela «tutte le bugie di Boris Johnson» in un servizio tv – Il video

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Untelevisivo sta mettendo in imbarazzo. Ildi Sky News 24ha realizzato un approfondimento tv in cui ha analizzato e confutato i dati e le informazioni fornite dall’attuale primo ministro britannico durante il suo mandato con i conservatori. Dalle politiche sociali ai dati economici,sbugiarda il premier anche su alcune affermazioni relative alla gestione dei finanziamenti nel settore della sanità. April 13, 2021: Ansa Leggi anche:fuori dal lockdown: dal 12 aprile riaprono negozi e palestre.esulta: «Da lunedì torno al pub» Covid, nel10 nuovi morti: ...

Advertising

you_trend : ???? Ecco l'andamento della % di popolazione vaccinata con almeno una dose nei 4 principali Paesi UE, negli Stati Uni… - ilpost : Le foto del primo giorno di riaperture in Inghilterra, da guardare con un po' di invidia - IlContiAndrea : Nel Regno Unito la campagna vaccinale (rispetto all’Europa) è avanti anni luce con quasi 40 milioni di vaccinati. D… - indieeye : Questo è domani – Gioventù, cultura e rabbia nel Regno Unito 1956-1967 di Silvia Albertazzi: recensione --> Il doma… - VEventuali : @robsalnitro nel Regno Unito hanno vaccinato tutte le fasce o comunque lo stanno facendo. Noi lì non ci arriviamo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

La Stampa

... Nazioni Unite e dai governi di Stati Uniti, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e. "La risoluzione del 12 ...A dirlo in un'intervista alla Bbc è stato il premier britannico Boris Johnson , all'indomani delle riaperture che nelhanno coinvolto molte attività, inclusi pub e palestre. "Credo che la ...Il risultato è stata una ripresa fragile e lenta: l’attività economica è tornata su livelli pre-crisi solo nel 2011 negli USA e nell’Eurozona e nel 2012 nel Regno Unito. L’Italia non è mai tornata sui ...Il domani di ieri, non è l'oggi. L'acuminata intuizione di 'This is Tomorrow', la seminale mostra che metteva insieme architetti, pittori e scultori nella Londra del 1956 diventa uno dei punti di part ...