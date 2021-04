Nuovo accordo Ue-Pfizer: perché l’Europa rischia una nuova beffa sui vaccini (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha anticipato quale sarà la strada che seguirà l’Unione europea sui vaccini anti Covid. Da ora in avanti, in vista dei futuri accordi con le case farmaceutiche, Bruxelles punterà tutto sui prodotti che utilizzeranno la tecnologia dell’mRNA messaggero. Detto altrimenti, e in attesa dei prossimi innesti (da InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha anticipato quale sarà la strada che seguirà l’Unione europea suianti Covid. Da ora in avanti, in vista dei futuri accordi con le case farmaceutiche, Bruxelles punterà tutto sui prodotti che utilizzeranno la tecnologia dell’mRNA messaggero. Detto altrimenti, e in attesa dei prossimi innesti (da InsideOver.

Advertising

FBiasin : Nuovo accordo, #DeBruyne diventa il giocatore più pagato in #Premier: 20 mln di sterline all'anno. La particolarit… - AlexBazzaro : Buona serata amici, lavori alla Camera conclusi, domani informatica del Ministro #Speranza .Glielo spiegheremo di n… - MetaSociale : ATTUALITA' L'Unione europea sta negoziando un nuovo contratto con Pfizer-BioNTech... - franser_real : Coronavirus, i dati aggiornati al 14 aprile - PRElemi_lovee : @camismyikigai Insomma in poche parole si sono messi d'accordo per far capire che Tommaso a Giulia l'ha invitata so… -