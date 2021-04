Montalbano, Daydreamer, John Lennon o King Arthur? La tv del 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 14 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà riproposta la fiction “Il commissario Montalbano”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Salvo amato, Livia mia”: nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata, visto che gli uffici erano chiusi per ristrutturazione. Le indagini portano alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite e il legame con Livia, eterna fidanzata di Montalbano. Uno dopo l’altro vari personaggi sono sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena. Su Canale5 alle 21.45 torna in prima serata “Daydreamer – Le ali del sogno”. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Game of Games – Gioco Loco”, condotto da ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 14su RaiUno alle 21.25 verrà riproposta la fiction “Il commissario”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Salvo amato, Livia mia”: nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata, visto che gli uffici erano chiusi per ristrutturazione. Le indagini portano alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite e il legame con Livia, eterna fidanzata di. Uno dopo l’altro vari personaggi sono sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena. Su Canale5 alle 21.45 torna in prima serata “– Le ali del sogno”. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Game of Games – Gioco Loco”, condotto da ...

