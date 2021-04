Il Trono di Spade: dal 16 aprile su Sky un canale interamente dedicato per i 10 anni dello show (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al via le celebrazioni per The Iron anniversary, dal 16 aprile su Sky un canale interamente dedicato per i 10 anni dal primo episodio della serie dei record Il Trono di Spade. Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: Il Trono di Spade, dal ciclo "Cronache del ghiaccio e del fuoco", l'amatissima saga di George R. R. Martin che verrà celebrata con un canale Sky interamente dedicato. Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al via le celebrazioni per The Ironversary, dal 16su Sky unper i 10dal primo episodio della serie dei record Ildi. Debuttava diecifa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimisegnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: Ildi, dal ciclo "Cronache del ghiaccio e del fuoco", l'amatissima saga di George R. R. Martin che verrà celebrata con unSky. Per il decimoversario della serie dei record, dal 16 al 23Sky propone un...

Advertising

telesimo : #IlTronodiSpade - The Iron Anniversary: dal #16aprile su @SkyItalia un canale interamente dedicato per i 10 anni da… - 907679fd01074a2 : Il Trono di Spade, wow, anche dopo anni resta la miglior serie tv, quando uscirà l'ottava stagione? - hailvuotodentro : RT @enneaccaquattro: Voglio di cancellare la mia memoria per poter riguardare tutto il trono di spade - enneaccaquattro : Voglio di cancellare la mia memoria per poter riguardare tutto il trono di spade - mengonsvoice : Comunque oggi ho finito il trono di spade e non so davvero che cosa dire sul finale. A dir la verità non ho apprezz… -