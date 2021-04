Cresce la tensione nel Donbass, la Russia avverte gli Stati Uniti: «State fuori dalla Crimea» (Di mercoledì 14 aprile 2021) «Abbiamo avvertito gli Usa che dovrebbero stare lontano dalla Crimea e dalla nostra costa sul Mar Nero per il loro stesso bene». È questo l’ultimo avvertimento lanciato da Mosca a Washington a seguito dell’escalation di tensioni nella regione orientale del Donbass. All’ammassare, da parte della Russia, di truppe al confine con l’Ucraina, gli Stati Uniti hanno risposto inviando navi da guerra nel Mar Nero. Un’azione che Mosca ha visto come una provocazione. Da circa un mese sia Washington che Kiev accusano Mosca di aver violato il cessate il fuoco nel Donbass, la regione che si è di fatto annessa alla Russia nel 2014 in via unilaterale senza un riconoscimento da parte di Kiev. Negli ultimi anni Mosca ha continuato a sostenere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) «Abbiamo avvertito gli Usa che dovrebbero stare lontanonostra costa sul Mar Nero per il loro stesso bene». È questo l’ultimo avvertimento lanciato da Mosca a Washington a seguito dell’escalation di tensioni nella regione orientale del. All’ammassare, da parte della, di truppe al confine con l’Ucraina, glihanno risposto inviando navi da guerra nel Mar Nero. Un’azione che Mosca ha visto come una provocazione. Da circa un mese sia Washington che Kiev accusano Mosca di aver violato il cessate il fuoco nel, la regione che si è di fatto annessa allanel 2014 in via unilaterale senza un riconoscimento da parte di Kiev. Negli ultimi anni Mosca ha continuato a sostenere ...

