Covid, come vengono conteggiati i posti letto in terapia intensiva? La domanda degli anestesisti-rianimatori (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – L'AAROI-EMAC, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica, chiede alle Regioni "di precisare quali siano i criteri utilizzati per calcolare i Posti Letto di Terapia Intensiva disponibili". Più precisamente, l'Associazione chiede di sapere "se l'attuale conteggio dei 'PL in Terapia Intensiva' pubblicati sul portale Agenas comprenda o meno, per esempio, i lettini delle sale operatorie, che pur utilizzabili in estrema emergenza non sono evidentemente computabili tra tali posti letto".

