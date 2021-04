Campania Green, 3 milioni di euro per la rete fognaria a San Bartolomeo in Galdo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’iniziativa si inquadra nella convenzione relativa all’Accordo di Programma con Ministero della Transizione Ecologica, Regione Campania, Commissario Unico per la Depurazione ed Ente Idrico Campano per il miglioramento del servizio idrico integrato. “Prosegue il nostro sforzo per traghettare la Campania fuori dalle procedure di infrazione europee”, il commento del Presidente Luca Mascolo. Nell’ambito della gestione del finanziamento relativo all’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero della Transizione Ecologica, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano è stata firmata oggi la convenzione per il completamento della rete fognaria del centro abitato del Comune di San Bartolomeo in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’iniziativa si inquadra nella convenzione relativa all’Accordo di Programma con Ministero della Transizione Ecologica, Regione, Commissario Unico per la Depurazione ed Ente Idrico Campano per il miglioramento del servizio idrico integrato. “Prosegue il nostro sforzo per traghettare lafuori dalle procedure di infrazionepee”, il commento del Presidente Luca Mascolo. Nell’ambito della gestione del finanziamento relativo all’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero della Transizione Ecologica, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regioneed Ente Idrico Campano è stata firmata oggi la convenzione per il completamento delladel centro abitato del Comune di Sanin ...

