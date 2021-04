Cake & Cunnilingus Day | la ricetta dei cupcake per festeggiare il sesso orale

Leggi su amica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi, 14 aprile 2021, è ilDay. Il giorno istituto negli Stati Uniti, nel 2006, per celebrare ilal femminile. Usanza vuole che la donna, questo giorno, riceva dolci e. Il piacere erotico si unisce al quello del palato in una giornata che ha lo scopo di abbattere i tabù relativi al. Un’esperienza sempre più sdoganata e amata dalle donne. Per questo LELO, azienda svedese leader nella produzione di oggetti (belli) che creano piacere, ha deciso di collaborare con la chef francese Nastasia Lyard per creare unaspeciale per un giorno altrettanto speciale. I cups con glassa e ripieni di frutto della passione sono semplici da fare. Sotto, ...