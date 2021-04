A Milano il drive through fantasma per tamponi e vaccini. La denuncia: “Parcheggio requisito da sei mesi, non è mai entrato in funzione” – Video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo scorso 30 ottobre il grande Parcheggio vicino alla fermata della metro Romolo, a Milano, è stato requisito. La Protezione civile avrebbe dovuto allestire un grande drive through, prima per i tamponi e poi per i vaccini, ma a distanza di sei mesi è ancora tutto fermo. All’interno ci sono alcune tende militari e alcuni cartelloni relativi al percorso da seguire. La denuncia è arrivata dalla lista Milano in Comune, che ieri ha organizzato un presidio fuori dal Parcheggio: “Perdere tempo in un momento come questo è un’azione scellerata – hanno detto – non possiamo permetterci questo genere di ritardo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo scorso 30 ottobre il grandevicino alla fermata della metro Romolo, a, è stato. La Protezione civile avrebbe dovuto allestire un grande, prima per ie poi per i, ma a distanza di seiè ancora tutto fermo. All’interno ci sono alcune tende militari e alcuni cartelloni relativi al percorso da seguire. Laè arrivata dalla listain Comune, che ieri ha organizzato un presidio fuori dal: “Perdere tempo in un momento come questo è un’azione scellerata – hanno detto – non possiamo permetterci questo genere di ritardo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : A Milano il drive through fantasma per tamponi e vaccini. La denuncia: “Parcheggio requisito da sei mesi, non è mai… - MilanoSpia : Milano, drive through per i tamponi Covid inaugurato e poi abbandonato: 'Ennesimo spreco'. Video - SandroBonomi2 : RT @RobertoBurioni: Il GIP del Tribunale di Milano ha deciso il sequestro dei servizi che mi diffamano. A questo link trovate l'intero pro… - arcobalenoclub : A #Milano vogliamo fare almeno il tracciamento #Covid nelle #scuole con il metodo realizzato dall'#Università di… - antoninorusso64 : RT @rep_torino: Vaccini, a Orbassano via al 'drive through' come a Milano: iniezione senza scendere dall'auto [aggiornamento delle 08:09] h… -