WIIT entra in GAIA-X | progetto europeo sul Cloud

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) –, società attiva nelcomputing e quotata sul segmento STAR del mercato MTA, ha aderito al-X, promosso da Germania, Francia, Italia e altri Paesi europei con l’obiettivo di creare una federazione europea di servizi e infrastruttureper proteggere al meglio i diritti digitali e i dati dei cittadini europei.-X non sarà una piattaformaalternativa, ma un sistema di regole e standard comuni per gestire i dati e farli circolare su infrastrutture federate che evitino il lock-in tecnologico e che siano progettate per tutelare la privacy e la sicurezza informatica. Alhanno aderito alcuni dei player più importanti del settore, così come alcune società che hanno un interesse rispetto al tema della ...

È un'iniziativa che sarà importante per il nostro Paese ed è quindi un onore poter fare la nostra parte", ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di. "Il nostro ingresso in questo importante ...È un'iniziativa che sarà importante per il nostro Paese ed è quindi un onore poter fare la nostra parte", ha commentato Alessandro Cozzi, CEO di. "Il nostro ingresso in questo importante ...(Teleborsa) – WIIT, società attiva nel cloud computing e quotata sul ... “Siamo entusiasti di essere entrati a far parte di un progetto come GAIA-X e di poter dare il nostro contributo alla ...