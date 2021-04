Volley, A1 femminile: Conegliano e Novara alla sfida Finale (Di martedì 13 aprile 2021) Nel corso del weekend appena trascorso si sono concluse entrambe le serie delle semifinali di A1 femminile; nessuna delle due semifinali è infatti arrivata all’eventuale gara 3 in programma. L’Imoco ha chiuso con un secondo 3-0 sulla eavversarire della Savino Del Bene, la Igor ha invece lasciato Monza a bocca asciutta; saranno quindi Conegliano e Novara a sfidarsi nella Finale Scudetto di questo 2020/2021. Dopo un anno pieno di difficoltà e di tanti rinvii a causa del Covid, il Volley italiano giunge finalmente nella fase calda della stagione; si la Serie A1 femminile che la Superlega affronteranno infatti la Finale Scudetto. A metà settimana inizierà la serie di 5 eventuali gare tra Perugia e Civitanova, mentre sabato Conegliano e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Nel corso del weekend appena trascorso si sono concluse entrambe le serie delle semifinali di A1; nessuna delle due semifinali è infatti arrivata all’eventuale gara 3 in programma. L’Imoco ha chiuso con un secondo 3-0 sulla eavversarire della Savino Del Bene, la Igor ha invece lasciato Monza a bocca asciutta; saranno quindirsi nellaScudetto di questo 2020/2021. Dopo un anno pieno di difficoltà e di tanti rinvii a causa del Covid, ilitaliano giunge finalmente nella fase calda della stagione; si la Serie A1che la Superlega affronteranno infatti laScudetto. A metà settimana inizierà la serie di 5 eventuali gare tra Perugia e Civitanova, mentre sabatoe ...

