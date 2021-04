Traffico Roma del 13-04-2021 ore 08:30 (Di martedì 13 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione poco Traffico in quest’ultima ora sul grande raccordo anulare maggiormente concentrato tra la diramazione Roma sud della in interna mentre in esterna tra la Prenestina e le bivio della A24 sulla diramazione Roma Sud anche per la presenza di una manifestazione non ti escludono maggiori disagi Monte Porzio Catone allegra verso Roma stessa situazione sulla diramazione Roma nord all’altezza di Fiano Romano sulla tangenziale est Traffico intenso tra via dei Monti Tiburtini alla Salaria per chi ha l’olimpico di trafficate rispetto ad un’ora fa Aurelia Cassia Flaminia Salaria verso il centro città è a Roma dalle 10 alle 13 ricordiamo la manifestazione nella scena del Circo Massimo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione pocoin quest’ultima ora sul grande raccordo anulare maggiormente concentrato tra la diramazionesud della in interna mentre in esterna tra la Prenestina e le bivio della A24 sulla diramazioneSud anche per la presenza di una manifestazione non ti escludono maggiori disagi Monte Porzio Catone allegra versostessa situazione sulla diramazionenord all’altezza di Fianono sulla tangenziale estintenso tra via dei Monti Tiburtini alla Salaria per chi ha l’olimpico di trafficate rispetto ad un’ora fa Aurelia Cassia Flaminia Salaria verso il centro città è adalle 10 alle 13 ricordiamo la manifestazione nella scena del Circo Massimo ...

