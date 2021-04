Tentata violenza sessuale, i carabinieri cercano il militare. Ma è già tornato in Egitto (Di martedì 13 aprile 2021) La Un militare egiziano accusato di Tentata violenza sessuale è tornato nel suo Paese prima che i carabinieri riuscissero a notificargli un'ordinanza di custodia cautelare. E' accaduto alla Spezia. La ... Leggi su lanazione (Di martedì 13 aprile 2021) La Unegiziano accusato dinel suo Paese prima che iriuscissero a notificargli un'ordinanza di custodia cautelare. E' accaduto alla Spezia. La ...

