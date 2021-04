"Nulla di umanamente conosciuto". Ufo e alieni, cosa state vedendo (il Pentagono conferma) (Di martedì 13 aprile 2021) Ufo, tutto vero. O perlomeno non è un fake. Il Pentagono americano ha confermato come le immagini e i video girati nel 2019 al largo della costa della California, con oggetti volanti misteriosi e non identificati a li di sopra delle navi da guerra della Marina non siano un falso. Immagini e video girati, peraltro, dallo stesso personale militare. Il tabloid britannico Daily Mail ricorda come una settimana fa l'ammiraglio Michael Gilday, capo delle operazioni navali, aveva ammesso di non conoscere l'origine dello sciame di quei misteriosi droni e quelle foto, trapelate da una indagine della UAP Task Force del Pentagono sugli Ufo, ha scatenato ovviamente le fantasie di ufologi, cacciatori di alieni e complottisti vari. Uno degli oggetti registrati sopra il cacciatorpediniere della USS Kidd Navy sembra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Ufo, tutto vero. O perlomeno non è un fake. Ilamericano hato come le immagini e i video girati nel 2019 al largo della costa della California, con oggetti volanti misteriosi e non identificati a li di sopra delle navi da guerra della Marina non siano un falso. Immagini e video girati, peraltro, dallo stesso personale militare. Il tabloid britannico Daily Mail ricorda come una settimana fa l'ammiraglio Michael Gilday, capo delle operazioni navali, aveva ammesso di non conoscere l'origine dello sciame di quei misteriosi droni e quelle foto, trapelate da una indagine della UAP Task Force delsugli Ufo, ha scatenato ovviamente le fantasie di ufologi, cacciatori die complottisti vari. Uno degli oggetti registrati sopra il cacciatorpediniere della USS Kidd Navy sembra ...

