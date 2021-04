Markus Söder vuole candidarsi cancelliere per la Cdu

(Di martedì 13 aprile 2021), leader dell’Unione Cristiano-Sociale e governatore della Baviera, intendealla cancelleria per i conservatori della Cdu alle elezioni di settembre. Lo riferiscono fonti del partito. “Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la Cdu non, il lavoro comune continuerebbe senza risentimenti”, ha dichiarato in una riunione a porte chiuse

Formiche.net

Cresce lo scontro tra CDU e CSU per individuare il candidato Cancelliere per l' Union , la storica alleanza tra i due partiti. Domenica i rispettivi leader, Armin Laschet e, hanno sciolto ufficialmente le riserve, annunciando di voler correre come candidati. Prima di allora, nessuno dei due si era dichiarato ufficialmente interessato alla Cancelleria, ma la ...Ora servirà l'accordo con il leader del partito gemello bavarese CSU,, anche lui in lizza per guidare la ...