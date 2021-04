Maria Chiara Carrozza presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche | gli auguri di Brunetta

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “di buon lavoro a, prima donnadel(CNR). La presenza femminile all’apice del più importante ente pubblico di ricerca italiano va nella direzione del più ampio rinnovamento in questa fase di ripresa del Paese. La competenza femminile va valorizzata ad ogni livello”. Sono le parole del ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), che commenta così la nomina didel CNR. L'articolo L'Opinionista.

Tutto questo per dire che festeggiare la prima donna presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche è cosa buona e giusta quindi congratulazioni a Maria Chiara Carrozza nominata al CNR per i ...