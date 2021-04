LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 5-7 3-6 | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | si chiude subito l’avventura dell’azzurro | tanti errori per lui

(Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI SONEGO-FUCSOVICS LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 17. Si conclude qui ladi Matteo-Alejandro. Buon proseguimento di serata con OA Sport. 17.50 Brutta partita di Matteoal rientro sul circuito. Alejandrolo estromette daldifacendolo muovere ovunque e approfittando della sua condizione fisica non proprio perfetta. 38, ...

SEGUI I RISULTATI IN TEMPO REALE Quattro italiani avanzano su cinque. E ne mancano ancora tre. L'attesa è per Matteoche affronterà lo spagnolo Davidovich - Fokina e per Lorenzo Sonego contro Marton Fucsovics, ungherese. Curiosità infine per Stefano Travaglia, proveniente dalle qualificazioni, che dovrà ...RISULTATIFOGNINI - KECMANOVIC 6 - 2, 7 - 5 SINNER - RAMOS VINOLAS 6 - 3, 6 - 4 CECCHINATO - KOEPFER 6 - ...- Kecmanovic Auger Aliassime - Garin Tsitsipas - Karatsev Davidovich Fokina -...Quello di Berrettini è il quarto e ultimo match di oggi sul campo centrale, poco fa il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto in due set Aslan Karatsev. 16.00 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla ...Berrettini-Davidovich Fokina orario tv, streaming, presentazione e risultato del match dei 32.mi del torneo Atp Montecarlo 2021 ...