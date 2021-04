Italia-Montenegro calcio a 5 oggi: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei 2022 (Di martedì 13 aprile 2021) oggi, martedì 13 aprile, all’Estraforum di Prato andrà in scena il match tra Italia e Montenegro, valido per la sesta e ultima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2022 di calcio a 5. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. La selezione guidata da Massimiliano Bellarte ha già ottenuto il pass per la fase finale della massima competizione continentale, che si terrà nei Paesi Bassi, e ora vuole chiudere in bellezza. L’Italia, inserita nel girone 7, si è dimostrata nettamente superiore alle avversarie, come dimostra il bilancio di quattro vittorie e una sola sconfitta (quella ininfluente contro il Belgio di giovedì scorso), con ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021), martedì 13 aprile, all’Estraforum di Prato andrà in scena il match tra, valido per la sesta e ultima giornata delleaglidia 5. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. La selezione guidata da Massimiliano Bellarte ha già ottenuto il pass per la fase finale della massima competizione continentale, che si terrà nei Paesi Bassi, e ora vuole chiudere in bellezza. L’, inserita nel girone 7, si è dimostrata nettamente superiore alle avversarie, come dimostra il bilancio di quattro vittorie e una sola sconfitta (quella ininfluente contro il Belgio di giovedì scorso), con ...

