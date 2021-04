Italia Femminile, Bertolini: «Islanda? Test importante contro una squadra fisica» (Di martedì 13 aprile 2021) Bertolini ha commentato il pareggio dell’Italia Femminile contro l’Islanda per 1-1. Le dichiarazioni a Rai Sport Bertolini, Ct dell’Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio con l’Islanda per 1-1. Test importante – «È stato un Test importante contro una squadra molto fisica. Il gol fatto subito ci ha un po’ ingannato. Abbiamo pensato fosse facile e non siamo riuscite a sviluppare bene le nostre trame di gioco. Un po’ meglio abbiamo fatto nel secondo tempo. È stato un Test importante perché abbiamo bisogno di confrontarci con queste realtà perché sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021)ha commentato il pareggio dell’l’per 1-1. Le dichiarazioni a Rai Sport, Ct dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio con l’per 1-1.– «È stato ununamolto. Il gol fatto subito ci ha un po’ ingannato. Abbiamo pensato fosse facile e non siamo riuscite a sviluppare bene le nostre trame di gioco. Un po’ meglio abbiamo fatto nel secondo tempo. È stato unperché abbiamo bisogno di confrontarci con queste realtà perché sono ...

Advertising

vogue_italia : Obinna Obioma Photography firma un progetto di empowerment femminile #alwaysupportalent - taehaunted : RT @Giulia_B: Il corpo docente è a maggioranza femminile, come la maggior parte delle persone laureate in Italia. Che misteriosamente scomp… - besidetay : RT @Giulia_B: Il corpo docente è a maggioranza femminile, come la maggior parte delle persone laureate in Italia. Che misteriosamente scomp… - ohpauline__ : RT @Giulia_B: Il corpo docente è a maggioranza femminile, come la maggior parte delle persone laureate in Italia. Che misteriosamente scomp… - sportface2016 : Calcio femminile, l'#Italia non va oltre l'1-1 con l'#Islanda: #Vilhjalmsdottir risponde a #Giacinti -