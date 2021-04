Il figlio di Solskjaer provoca Mourinho | “Voleva spostare l’attenzione dalla sconfitta”

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 aprile 2021) Un nuovo episodio della telenovela tradopo il diverbio del week end Perla simulazione di Son che ha portato all’annullamento del gol di Cavani era qualcosa di eccessivo e ha spiegato che se suosi fosse comportato così non gli avrebbe mai dato da mangiare per cena.non si è lasciato attendere e in conferenza stampa ha rimproverato l’allenatore dello United “Un bravo padre non dovrebbe mai lasciare ilsenza un pasto”. Quest’oggi è arrivata la replica del filglio diai microfoni di TidensKrav: “Posso garantirvi che a casa mi danno sempre da mangiare. Non mi sono mai buttato a terra come ha fatto Son ma probabilmentesolo...