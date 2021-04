Erdogan il “dittatore” e il rapporto coi libici: ‘prima vi salvo da Haftar, ora ricostruisco la Libia’ (Di martedì 13 aprile 2021) Meno di una settimana dopo aver ricevuto Mario Draghi a Tripoli, il capo del nuovo governo di transizione della Libia, Abdul Hamid Dbeibah, ieri si è recato per la prima volta ad Ankara alla guida di una delegazione composta da 14 ministri per incontrare il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, alleato chiave durante la guerra civile terminata lo scorso ottobre. L’uomo definito negli scorsi giorni un “dittatore” dal presidente del Consiglio italiano, si è impegnato a sostenere l’unità della Libia, le sue forze armate e la sua ricostruzione, al centro dei colloqui anche durante la visita italiana. Al centro della disputa con l’UE La corsa per la ricostruzione della Libia, devastata da quasi un decennio di guerra civile dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, è solo uno dei numerosi terreni su cui si stanno sfidando la Turchia ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Meno di una settimana dopo aver ricevuto Mario Draghi a Tripoli, il capo del nuovo governo di transizione della Libia, Abdul Hamid Dbeibah, ieri si è recato per la prima volta ad Ankara alla guida di una delegazione composta da 14 ministri per incontrare il presidente della Turchia, Recep Tayyip, alleato chiave durante la guerra civile terminata lo scorso ottobre. L’uomo definito negli scorsi giorni un “” dal presidente del Consiglio italiano, si è impegnato a sostenere l’unità della Libia, le sue forze armate e la sua ricostruzione, al centro dei colloqui anche durante la visita italiana. Al centro della disputa con l’UE La corsa per la ricostruzione della Libia, devastata da quasi un decennio di guerra civile dopo la caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011, è solo uno dei numerosi terreni su cui si stanno sfidando la Turchia ...

