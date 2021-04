Draghi accelera: “Due settimane per riaprire”. In arrivo 40 miliardi per gli aiuti alle imprese (Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è deciso a dare il via libera alla riapertura delle attività penalizzate dalle restrizioni anti-Covid, ma intende aspettare “ancora due settimane” prima di procedere, per dare al Comitato tecnico scientifico (Cts) il tempo di valutare l’effetto del rientro a scuola sui contagi. A riportarlo è un articolo pubblicato da Alessandro Barbera su La Stampa di oggi. Ieri il premier ha fatto il punto sulle misure economiche necessarie ad accompagnare il Paese fuori della pandemia insieme al ministro dell’Economia Daniele Franco. L’esecutivo sta lavorando al Def e al nuovo scostamento di bilancio che sfiorerà i 40 miliardi, una parte dei quali destinati a finanziare le opere “fuori budget” previste dal Recovery Plan, e un nuovo piano di aiuti per le attività penalizzate ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Marioè deciso a dare il via libera alla riapertura delle attività penalizzate drestrizioni anti-Covid, ma intende aspettare “ancora due” prima di procedere, per dare al Comitato tecnico scientifico (Cts) il tempo di valutare l’effetto del rientro a scuola sui contagi. A riportarlo è un articolo pubblicato da Alessandro Barbera su La Stampa di oggi. Ieri il premier ha fatto il punto sulle misure economiche necessarie ad accompagnare il Paese fuori della pandemia insieme al ministro dell’Economia Daniele Franco. L’esecutivo sta lavorando al Def e al nuovo scostamento di bilancio che sfiorerà i 40, una parte dei quali destinati a finanziare le opere “fuori budget” previste dal Recovery Plan, e un nuovo piano diper le attività penalizzate ...

