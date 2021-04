Advertising

fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa imbarazza la Regione Lombardia: a rischio la campagna anti-Covid che… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). A fronte di 38.490 t… - Corriere : Vaccini, ecco quante dosi avrà ogni regione dal 16 al 22 aprile - infoitinterno : Covid, continua a diminuire (lentamente) la pressione sugli ospedali della Lombardia - twolighteyes : #Covid #Lombardia, oggi 1.975 contagi e 94 morti: bollettino 13 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

... Michele Usuelli, il quale chiedeva la cancellazione dai siti istituzionali della Regione, della campagna di comunicazione a favore della vaccinazione in, che aveva come testimonial il ...... nonostante la crisi economica innescata dal, ha registrato addirittura una crescita sul ... I dati sono stati annunciati in anteprima presso la sede della Regionenel corso di una ...Coronavirus in Lombardia, il bollettino di martedì 13 aprile della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.975 su 38.490 tamponi (20.528 molecolari e ...Un gruppo di ristoratori di 'Tutela nazionale imprese' ha bloccato l'autostrada A1 per protestare contro le chiusure del Governo Draghi.