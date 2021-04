Corsair One | ecco i nuovi e potenti PC Desktop All-In-One

(Di martedì 13 aprile 2021)presenta iPC gaming All-In-OneOne a200 con CPU AMD Ryzen 5000 eOne i200 con CPU Intel Core di 11a genpunta in alto con i suoiAll-In-One, soluzioni pensate per offrire il meglio ai professionisti, si chiamanoOne, e arrivano con differenti configurazioni per soddisfare ogni esigenza. Le nuove soluzioni integrano la scheda grafica NVIDIA GeFORCE RTX 3080 per un’esperienza gaming e prestazioni streaming professionali senza compromessi. Arrivano con soluzioni sia AMD che Intel, prevedendo configurazioni con CPU come l’Intel Core i9-11900K, o AMD Ryzen 9 5900 X. Gamer e content creator possono optare o per il modelloOne a200, oppure per il fratello ...

Corsair presenta i nuovi PC gaming All-In-One Corsair One a200 con CPU AMD Ryzen 5000 e Corsair One i200 con CPU Intel Core di 11a gen.CORSAIR presenta i nuovi PC gaming CORSAIR ONE a200 con processore AMD Ryzen 5000 Series e CORSAIR ONE i200 con processore Intel Core di 11a generazione ...