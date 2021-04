Chiude Del Posto, l'elegante ristorante italiano di Joe e Lidia Bastianich a New York (Di martedì 13 aprile 2021) Il New York Times nel 2010 lo aveva benedetto con quattro stelle, ma per l’elegante ristorante italiano “Del Posto”, a Manhattan, è tempo di cambiare veste. Lidia, Joe e Tanya Bastianich hanno ceduto la proprietà del locale aperto dal 2005 sull’85esima strada. Dopo un anno di difficoltà per la crisi, riaprirà con una nuova insegna. Nel nuovo ristorante resteranno la chef Melissa Rodriguez e il manager Jeff Katz. “Jeff e Melissa sono stati la forza trainante dietro il successo e l’evoluzione di Del Posto”, ha dichiarato in proposito Bastianich, “Sono felice e orgoglioso del fatto che continueranno questa evoluzione nel futuro”.Katz - che ha iniziato a lavorare in Del Posto nel 2006 ed è diventato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Il NewTimes nel 2010 lo aveva benedetto con quattro stelle, ma per l’“Del”, a Manhattan, è tempo di cambiare veste., Joe e Tanyahanno ceduto la proprietà del locale aperto dal 2005 sull’85esima strada. Dopo un anno di difficoltà per la crisi, riaprirà con una nuova insegna. Nel nuovoresteranno la chef Melissa Rodriguez e il manager Jeff Katz. “Jeff e Melissa sono stati la forza trainante dietro il successo e l’evoluzione di Del”, ha dichiarato in proposito, “Sono felice e orgoglioso del fatto che continueranno questa evoluzione nel futuro”.Katz - che ha iniziato a lavorare in Delnel 2006 ed è diventato ...

Katz - che ha iniziato a lavorare in Del Posto nel 2006 ed è diventato direttore generale ... Il locale aveva accusato gli effetti della crisi pandemica. Chiuso dal primo lockdown, Bastianich aveva ...

