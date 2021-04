Carbone | “Facile giudicare il Napoli dal divano e dopo la partita”

(Di martedì 13 aprile 2021): Gattuso? Inha sempre il polso della situazione, lui si rende conto delle condizioni fisiche dei giocatori e ha la percezione di ció che accade Benito, ex calciatore died Inter, ai microfoni diMagazine.com, ha parlato del successo fondamentale delin chiave Europa di domenica scorsa contro la Sampdoria. Queste le sue parole: “Per ila Genova, contro la Sampdoria, è stata una vittoria importante per per preparare al meglio le due partite contro Inter e Lazio, determinanti per la corsa ChampionsÈdal, ma Koulibaly sta tornando ai livelli che conosciamo. Benissimo anche Osimhen per atteggiamento, generosità, e sempre importante, ...

Suo il programma "Cuore e Denari" con Nicolettae ora "Due di Denari" con Mauro Meazza, in ... di " Risparmiare è(se sai come fare) " e " Investire è(anche nei momenti ...Parola dell'ex Benito, ai microfoni di NapoliMagazine.com , sul successo fondamentale del Napoli in chiave Europa di domenica scorsa. " Ègiudicare dal divano, ma Koulibaly sta ...Parola del doppio ex di Napoli ed Inter Benito Benny Carbone, ai microfoni di NapoliMagazine.com, sul successo fondamentale dei partenopei in chiave Europa di domenica scorsa e domenica sera contro i ...Parola dell'ex Benito Carbone, ai microfoni di NapoliMagazine.com, sul successo fondamentale del Napoli in chiave Europa di domenica scorsa. "È facile giudicare dal divano, ma Koulibaly sta tornando ...