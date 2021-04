Basket: Nba, i Suns battono i Rockets e puntano i Jazz (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La sconfitta casalinga dei Jazz per mano degli Warriors ha dato nuova linfa ai Suns (38-15) che battendo i Rockets 126-120, ora sono ad una gara e mezza di distanza dal primo posto a Ovest. Vittoria di squadra di Phoenix, particolarmente brillante da tre punti: 25/46 alla fine con il 55.6%. Top scorer della serata è Jae Crowder che chiude con 26 punti. Bene anche Devin Booker con 24 punti e Deandre Ayton con 18. Per i Suns è la nona vittoria nelle ultime dieci gare. Per i Rockets (14-40), Wood guida i suoi con una doppia doppia da 25 punti e 15 rimbalzi, mentre Kevin Porter Jr. ne segna 22 e serve 14 assist. Tutto inutile per Houston che porta a casa l'ottava sconfitta nelle ultime nove. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La sconfitta casalinga deiper mano degli Warriors ha dato nuova linfa ai(38-15) che battendo i126-120, ora sono ad una gara e mezza di distanza dal primo posto a Ovest. Vittoria di squadra di Phoenix, particolarmente brillante da tre punti: 25/46 alla fine con il 55.6%. Top scorer della serata è Jae Crowder che chiude con 26 punti. Bene anche Devin Booker con 24 punti e Deandre Ayton con 18. Per iè la nona vittoria nelle ultime dieci gare. Per i(14-40), Wood guida i suoi con una doppia doppia da 25 punti e 15 rimbalzi, mentre Kevin Porter Jr. ne segna 22 e serve 14 assist. Tutto inutile per Houston che porta a casa l'ottava sconfitta nelle ultime nove.

Advertising

fisco24_info : Nba: cade Utah e Suns sempre più vicini alla vetta: Show Curry, 53 punti a Denver e supera record di Chamberlain - SPress24 : Basket: Pillole di Nba, Vince Philadelphia, cadono di nuovo i Lakers - UgoBaroni : RT @Gazzetta_NBA: Ecco #NBA Insider: ogni martedì alle 16 i segreti del basket più bello del mondo nella tua e-mail. Ecco come ricevere la… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, Luka Doncic fenomeno tra calcio e basket: palleggi e canestro. VIDEO - gucciskimaskk : Non ho mai seguito un cazzo di NBA, non capisco un cazzo di basket, però nel 2015 ho iniziato ad appassionarmi un m… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Usa. Minneapolis, pistola scambiata per Taser. Decine di arresti nelle proteste La partita di basket Nba, tra Minnesota e Brooklyn Nets, in programma in serata, è stata rinviata. Dagli Stati Uniti si registra anche una sparatoria in un college del Tennessee: è morto uno studente,...

Basket: Nba; cade Utah e Suns sempre più vicini alla vetta Sconfitte eccellenti e movimenti di classifica stanotte in Nba. La capolista della Western Conference, Utah Jazz, è caduta a sorpresa contro i Washington Wizards per 125 - 121. Partita spettacolo con 42 punti di Donovan Mitchell e 33 di Bogdan Bogdanovic per ...

Nba Insider: ogni martedì alle 16 il basket più bello del mondo nella tua email La Gazzetta dello Sport Basket: Nba, i Suns battono i Rockets e puntano i Jazz Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La sconfitta casalinga dei Jazz per mano degli Warriors ha dato nuova linfa ai Suns (38-15) che battendo i Rockets 126-120, ora sono ad una gara e mezza di distanza dal pri ...

Indiana Pacers - LA Clippers NBA – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra Indiana Pacers e LA Clippers. La partita è in programma il 14 aprile 2021 alle 01:30. La nostra diretta ti offre aggiornamenti minuto per minuto ...

La partita di, tra Minnesota e Brooklyn Nets, in programma in serata, è stata rinviata. Dagli Stati Uniti si registra anche una sparatoria in un college del Tennessee: è morto uno studente,...Sconfitte eccellenti e movimenti di classifica stanotte in. La capolista della Western Conference, Utah Jazz, è caduta a sorpresa contro i Washington Wizards per 125 - 121. Partita spettacolo con 42 punti di Donovan Mitchell e 33 di Bogdan Bogdanovic per ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La sconfitta casalinga dei Jazz per mano degli Warriors ha dato nuova linfa ai Suns (38-15) che battendo i Rockets 126-120, ora sono ad una gara e mezza di distanza dal pri ...NBA – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Basket tra Indiana Pacers e LA Clippers. La partita è in programma il 14 aprile 2021 alle 01:30. La nostra diretta ti offre aggiornamenti minuto per minuto ...