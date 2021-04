Amici 20 | svelato il volto famoso del fidanzato di Enula

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 13 aprile 2021)è stata l’ultima eliminata dalla scuola die, come ormai sappiamo, non ha fatto immediatamente ritorno a Milano, ma si è fermata a Roma dal, ovvero: Leo Gassman!e Leo Gassmann Il compagno dinon è uno qualsiasi, ma è Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman nonché exdi X Factor e del Festival di Sanremo.e Leo stanno insieme da un bel po’ ormai e nel 2020, prima che lei diventasse famosa grazie al talent di Maria De Filippi, era stata paparazzata insieme a lui come “fidanzata misteriosa” dal nome di “Anna”. Al momento i due non sono usciti allo scoperto, ma la cantante era in compagnia proprio del cagnolino di Leo Gassmann., le prime parole dopo l’eliminazione di ...