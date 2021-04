Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno litigato? Il dettaglio non sfugge ai fan

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ancora una volta, i riflettori sono puntati sugli opinionisti di Uomini e Donne. Proprio oggi, infatticompie 48 anni, ricevendo auguri e affetto da parte dei fan. Tuttavia, in moltinotato che il noto volto di Canale 5 non ha ricevuto gli auguri da una persona in particolare,. I due, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

moonshadow_369 : RT @SaraRRSnow: Infatti, d'ora in poi, parliamo dei fruttivendoli attraverso frasi comprensibili solo dal fandom italiano. Fortunatamente… - SaraRRSnow : Infatti, d'ora in poi, parliamo dei fruttivendoli attraverso frasi comprensibili solo dal fandom italiano. Fortuna… - anticipazionitv : #uominedonne ?? Spuntano nuovi motivi che riguardano l'assenza di #tinacipollari ???? - ranedves : barbara de santi, tina cipollari, valentina autiero, DOVE CAZZO SIETE #uominiedonne - Digirolamo94G : RT @tuttobenissimo: Comunque Tina Cipollari è davvero l'anima di questo programma. Senza di lei si perde il 90% di divertimento. #uominiedo… -

Il Messaggero

Tina Cipollari, svelato il perché della sua lunga assenza da UeD Pubblicato il 12 - 04 - 2021 alle ore 16:37. Ultima modifica il 12 - 04 - 2021 alle ore 16:37 /sta facendo preoccupare il pubblico di 'Uomini e Donne'. La sua assenza prolungata dal dating show di Maria De Filippi sta facendo molto rumore e il mistero si è infittito giorno dopo ...Tuttavia, in molti hanno notato che il noto volto di Canale 5 non ha ricevuto gli auguri da una persona in particolare, Tina Cipollari. I due, da diversi anni l'uno al fianco dell'altra ...