Thomas Costantin ci invita alla premiere digitale del video di La città si svuota

(Di lunedì 12 aprile 2021) David Bowie. Italo Calvino. E poi Atlantis, la collezione di Alexander McQueen. Ancora: le cover degli album di Grace Jones ed Elton John. L’appuntamento con tutto questo è per lunedì 12 aprile, alle 21 su YouTube. Perché tutto questo è l’universo di Lasidi… Il suo canale Facebook. Qui,su Spotify. Un frame del, professione fashion Dj Per i fashion/social/music addicted, un appuntamento da non perdere. Lasiè il nuovo progetto di. Dj, producer, resident del Plastic e consulente musicale di numerose maison di moda… L’ultimo di questo inizio d’anno davvero busy, per lui.