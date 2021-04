Spunta il giorno x per riaprire: "Ecco quando si torna a vivere" (Di lunedì 12 aprile 2021) Ignazio Riccio Il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia Allo studio del governo Draghi è la nuova stagione turistica che, se verranno rispettati i programmi, dovrebbe ripartire già dal prossimo mese di maggio È una corsa contro il tempo per anticipare il green pass rispetto agli altri Paesi d’Europa. L’obiettivo del governo Draghi è fare prima della data del 15 giugno, indicata da alcune nazioni dell’Ue, in modo da programmare la stagione estiva e permettere all’Italia di non rimanere indietro sul rilancio economico. La conferma arriva dal ministro per il Turismo Massimo Garavaglia, il quale, in un’intervista al quotidiano La Stampa, assicura che, insieme al Comitato tecnico scientifico, si stanno programmando le prime aperture, sempre tenendo conto del numero dei contagi e delle vaccinazioni anti Covid-19. “Ogni settimana che passa – dice – perdiamo pezzi di Pil e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Ignazio Riccio Il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia Allo studio del governo Draghi è la nuova stagione turistica che, se verranno rispettati i programmi, dovrebbe ripartire già dal prossimo mese di maggio È una corsa contro il tempo per anticipare il green pass rispetto agli altri Paesi d’Europa. L’obiettivo del governo Draghi è fare prima della data del 15 giugno, indicata da alcune nazioni dell’Ue, in modo da programmare la stagione estiva e permettere all’Italia di non rimanere indietro sul rilancio economico. La conferma arriva dal ministro per il Turismo Massimo Garavaglia, il quale, in un’intervista al quotidiano La Stampa, assicura che, insieme al Comitato tecnico scientifico, si stanno programmando le prime aperture, sempre tenendo conto del numero dei contagi e delle vaccinazioni anti Covid-19. “Ogni settimana che passa – dice – perdiamo pezzi di Pil e ...

Ultime Notizie dalla rete : Spunta giorno La Vigilar lotta ma rimane a mani vuote Grinta e carattere nel quarto parziale, dove i biancorossi cercano di restare a galla dopo essere stati sotto anche di 6 punti, ma alla fine la spunta la formazione di Durand, più lucida e più ...

A processo i baby killer del pusher Mentre ora dalle carte dell'inchiesta emerge invece un secondo coltello, a doppia lama, che spunta in mano al 15enne, che la difesa ha sempre sostenuto soltanto spettatore dell'omicidio commesso dall'...

Vaccini, spunta nuovo piano: si valuta il rinvio del richiamo ilGiornale.it Spunta il giorno x per riaprire: "Ecco quando si torna a vivere" La difficoltà, però, è per quelle attività che non possono riprendere da un giorno all'altro e che hanno bisogno di tempo per riprogrammare; in questo caso non ci sono certezze. "Le fiere e i ...

Riaperture, Speranza gela tutti. E per gli over-60 spuntano le dosi avanzate di AstraZeneca Lo fa nel giorno in cui tornano in piazza ... Ma questi ultimi saranno subito tagliati: "7,3 milioni nel trimestre al momento sono confermate". E così spunta la fila dei sessantenni per le dosi non ...

