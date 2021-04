Serie C-Girone C, 35a giornata: la Viterbese ne fa 5 alla Casertana, il Palermo resta 9°. La classifica (Di martedì 13 aprile 2021) La Casertana cade in casa della Viterbese, il Palermo resta nono.La formazione guidata da Giacomo Filippi non era uscita in maniera ottimale dal 35esimo turno del Girone C di Serie C. Il pareggio per 0-0 maturato contro la Vibonese aveva lasciato non pochi dubbi a tutto l'ambiente rosanero. L'ennesimo risultato negativo di una stagione che ha alternato momenti positivi ad altri diametralmente negativi.In virtù del pareggio a reti bianche tra i rosanero e i rossoblu, la Casertana avrebbe potuto scavalcare in classifica proprio la compagine siciliana, facendola scivolare al decimo posto. Tuttavia, la franchigia campana a gettato al vento quest'occasione di sorpasso, fallendo il colpo da tre punti in casa della Viterbese. Una sfida, ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Lacade in casa della, ilnono.La formazione guidata da Giacomo Filippi non era uscita in maniera ottimale dal 35esimo turno delC diC. Il pareggio per 0-0 maturato contro la Vibonese aveva lasciato non pochi dubbi a tutto l'ambiente rosanero. L'ennesimo risultato negativo di una stagione che ha alternato momenti positivi ad altri diametralmente negativi.In virtù del pareggio a reti bianche tra i rosanero e i rossoblu, laavrebbe potuto scavalcare inproprio la compagine siciliana, facendola scivolare al decimo posto. Tuttavia, la franchigia campana a gettato al vento quest'occasione di sorpasso, fallendo il colpo da tre punti in casa della. Una sfida, ...

