Ranking Atp lunedì 12 aprile 2021: quattro italiani in top 30, avanza Sonego (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Italia del tennis festeggia l’ingresso di Lorenzo Sonego nella top 30. Il tennista torinese, vincitore dell’Atp 250 di Cagliari, sale di 6 posizione nel Ranking e si issa in 28^ posizione. Jannik Sinner sale di una posizione al numero 22, mentre restano stabili Matteo Berrettini (10) e Fabio Fognini (18). Sono, dunque, quattro gli azzurri nei primi trenta del mondo, come non accadeva dal 1977. Sale di sei posizioni anche Lorenzo Musetti dopo i quarti di finale del Sardegna Open: il giovane azzurro è ora 84°. Nessuna variazione nella top ten, con Novak Djokovic sempre al comando su Daniil Medvedev e Rafa Nadal. Ranking ATP 2021 (AGGIORNATO AL 12 aprile) 1. Novak Djokovic (Srb) 11.963 2. Daniil Medvedev (Rus) 10.030 3. Rafael Nadal (Spa) 9.670 4. Dominic Thiem (Aut) 8.660 5. Stefanos ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Italia del tennis festeggia l’ingresso di Lorenzonella top 30. Il tennista torinese, vincitore dell’Atp 250 di Cagliari, sale di 6 posizione nele si issa in 28^ posizione. Jannik Sinner sale di una posizione al numero 22, mentre restano stabili Matteo Berrettini (10) e Fabio Fognini (18). Sono, dunque,gli azzurri nei primi trenta del mondo, come non accadeva dal 1977. Sale di sei posizioni anche Lorenzo Musetti dopo i quarti di finale del Sardegna Open: il giovane azzurro è ora 84°. Nessuna variazione nella top ten, con Novak Djokovic sempre al comando su Daniil Medvedev e Rafa Nadal.ATP(AGGIORNATO AL 12) 1. Novak Djokovic (Srb) 11.963 2. Daniil Medvedev (Rus) 10.030 3. Rafael Nadal (Spa) 9.670 4. Dominic Thiem (Aut) 8.660 5. Stefanos ...

Advertising

WeAreTennisITA : IL SARDEGNA OPEN È NOSTRO ???? Lorenzo Sonego è l’azzurro migliore della settimana al #SardegnaOpen, batte Djere in f… - Eurosport_IT : ? Prima finale in un Masters 1000 ? Nuovo best-ranking: sarà n°22 Atp ? 7° posto nella Race verso le Atp Finals di… - zazoomblog : Ranking Atp lunedì 12 aprile 2021: quattro italiani in top 30 avanza Sonego - #Ranking #lunedì #aprile #2021: - fabiognocchi : RT @federtennis: Dopo 44 anni l'Italia del #tennis torna ad avere 4 azzurri tra i primi 30 del ranking #ATP! Best ranking per @janniksin… - MaxCarbonaro : RT @federtennis: Dopo 44 anni l'Italia del #tennis torna ad avere 4 azzurri tra i primi 30 del ranking #ATP! Best ranking per @janniksin… -