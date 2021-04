Ordinanza Figliuolo, vaccinazioni: ora si procede in base all’età (Di lunedì 12 aprile 2021) Nuova Ordinanza del Commissario per l’Emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo, sulle vaccinazioni: ora si va avanti in base all’età anagrafica (Getty Images)Come lasciato intendere dal Premier Mario Draghi nel corso dell’ultima conferenza stampa, per porre termine al caos generato dalle Regioni che nelle somministrazioni dei vaccini anti-Covid vanno in ordine sparso e che soprattutto arbitrariamente hanno deciso di immunizzare gli iscritti a vari ordini professionali indipendentemente dall’età anagrafica, con l’Ordinanza n. 6/2021 del 9 aprile, firmata dal Commissario per l’Emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, si dispone il seguente ordine di priorità ai fini della vaccinazione: LEGGI ANCHE –> Morto Joseph ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 aprile 2021) Nuovadel Commissario per l’Emergenza Covid, Generale Francesco Paolo, sulle: ora si va avanti inanagrafica (Getty Images)Come lasciato intendere dal Premier Mario Draghi nel corso dell’ultima conferenza stampa, per porre termine al caos generato dalle Regioni che nelle somministrazioni dei vaccini anti-Covid vanno in ordine sparso e che soprattutto arbitrariamente hanno deciso di immunizzare gli iscritti a vari ordini professionali indipendentemente danagrafica, con l’n. 6/2021 del 9 aprile, firmata dal Commissario per l’Emergenza, Generale Francesco Paolo, si dispone il seguente ordine di priorità ai fini della vaccinazione: LEGGI ANCHE –> Morto Joseph ...

