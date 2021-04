Milan senza Ibrahimovic per un turno. Solo Maresca può ‘salvarlo’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic salterà sicuramente Milan-Genoa di domenica prossima. L'arbitro Fabio Maresca potrebbe però scagionarlo. Ecco come Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatansalterà sicuramente-Genoa di domenica prossima. L'arbitro Fabiopotrebbe però scagionarlo. Ecco come

Ultime Notizie dalla rete : Milan senza Pagelle 30a giornata di Serie A 2020/2021: tornano grandi le big Milan voto 8,5 : Dopo diverse gare di alti e bassi, il Milan si riprende la scena, mettendo il ... che preso da un attacco di protagonismo ha inspiegabilmente cacciato dalla partita Ibrahimovic, senza ...

Il Genoa sbaglia, l'attacco della Juventus non perdona: 3 - 1 allo Stadium Domenica altra trasferta complicata, a San Siro a sfidare il Milan. Senza Criscito, squalificato. 'Andiamo a giocarcela. Voglio che il Genoa gestisca la palla e che la sappia gestire, che vada a ...

Inter, Sconcerti: nerazzurri senza rivali, Milan non pronto. Inseguire il quarto posto non fa crescere la A Corriere della Sera Lazio credici! Simone, mai togliere Milinkovic! Quando sabato scorso al 72’ di una complicatissima gara con lo Spezia abbiamo visto alzare la lavagnetta con i numeri 17 e 21 da sostituire il pensiero è andato immediatamente allo scorso 23 dicembre ...

Milan, ansia Ibrahimovic: ecco cosa rischia MILANO - C'è grande attesa in casa Milan sul comunicato che il giudice sportivo emetterà nella giornata di domani sul caso Zlatan Ibrahimovic. Esiste ancora un alone di mistero attorno alle frasi pron ...

