La sostenibilità in azienda fa bene a tutti, dagli azionisti ai dipendenti (Di lunedì 12 aprile 2021) *sintesi del paper di Giovanna Afeltra, Alireza Alerasoul, Eliana Minelli, Yari Vecchio e Carlos Montalvo. La ricerca è stata premiata alla terza conferenza su Competitive renaissance through digital transformation, organizzata dall’università di Pavia con la Società italiana di management, e di cui Wired è stato media partner, insieme ad altri due lavori (qui e qui) con una pubblicazione sul sito di Wired di una versione rielaborata, pensata per il grande pubblico con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di studi in ambito economico e di business anche al di fuori dei circuiti accademici. Le innovazioni sostenibili, che inglobano una componente innovativa e che cercano di attenuare le problematiche ambientali, portano benefici non solo all’ambiente, ma anche alle aziende e ai lavoratori, con effetti come la riduzione dell’assenteismo, l’efficientamento delle ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) *sintesi del paper di Giovanna Afeltra, Alireza Alerasoul, Eliana Minelli, Yari Vecchio e Carlos Montalvo. La ricerca è stata premiata alla terza conferenza su Competitive renaissance through digital transformation, organizzata dall’università di Pavia con la Società italiana di management, e di cui Wired è stato media partner, insieme ad altri due lavori (qui e qui) con una pubblicazione sul sito di Wired di una versione rielaborata, pensata per il grande pubblico con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di studi in ambito economico e di business anche al di fuori dei circuiti accademici. Le innovazioni sostenibili, che inglobano una componente innovativa e che cercano di attenuare le problematiche ambientali, portanofici non solo all’ambiente, ma anche alle aziende e ai lavoratori, con effetti come la riduzione dell’assenteismo, l’efficientamento delle ...

Advertising

ManuFiku : RT @EcoclickIt: #Lavazza ha annunciato 4 importanti obiettivi di #sostenibilità che intende raggiungere e che guidano le scelte dell’aziend… - EcoclickIt : #Lavazza ha annunciato 4 importanti obiettivi di #sostenibilità che intende raggiungere e che guidano le scelte del… - AngelaFresneda : RT @EconomyUp: #sostenibilita è diventato il nuovo hashtag di riferimento della business community. Ma cosa significa davvero, e come dà va… - RobRe62 : RT @EconomyUp: #sostenibilita è diventato il nuovo hashtag di riferimento della business community. Ma cosa significa davvero, e come dà va… - IvanOrtenzi : RT @EconomyUp: #sostenibilita è diventato il nuovo hashtag di riferimento della business community. Ma cosa significa davvero, e come dà va… -

Ultime Notizie dalla rete : sostenibilità azienda Sugherificio Molinas vince il test della sostenibilità Un'azienda in cui il concetto di sostenibilità è andato oltre, diventando vera e propria sostenibilità sociale, che migliora la qualità del business andando a soddisfare i bisogni di un modo nuovo, ...

Una partnership a servizio della collettività e dell'ambiente È il progetto che da diversi anni vede coinvolti Geoplant Vivai, azienda vivaistica di Ravenna, e ...e fiorita e che anche quest'anno si rinnoverà all'insegna di valori condivisi come sostenibilità, ...

Sky Italia: nel piano di riorganizzazione 2.500-3mila uscite in 4 anni Il Sole 24 ORE Un'in cui il concetto diè andato oltre, diventando vera e propriasociale, che migliora la qualità del business andando a soddisfare i bisogni di un modo nuovo, ...È il progetto che da diversi anni vede coinvolti Geoplant Vivai,vivaistica di Ravenna, e ...e fiorita e che anche quest'anno si rinnoverà all'insegna di valori condivisi come, ...