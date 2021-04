La nota conduttrice di RAI 2 è positiva al Coronavirus (Di lunedì 12 aprile 2021) La nota conduttrice della trasmissione "Detto Fatto" Bianca Guaccero è risultata positiva al Coronavirus. L'annuncio è stato dato in diretta. Covid, la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero è risultata positiva su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladella trasmissione "Detto Fatto" Bianca Guaccero è risultataal. L'annuncio è stato dato in diretta. Covid, ladi Detto Fatto Bianca Guaccero è risultatasu Notizie.it.

Advertising

RadioBullets : ??Israele: quando anche la danza è considerata pericolosa, un ballerino finisce in prigione ????Turchia: Nota conduttr… - Yoda15271485 : @DipRoss Non sono ferrata in materia di onorificenze. Ho solo fatto notare che lui non ha ricevuto nulla, mentre la… - Novella_2000 : Elisa Isoardi al posto di una nota conduttrice Mediaset alla guida di un programma? - inpuntodisera : RT @Paolo77331471: #CiaoMaschio @N_DeGirolamo un eleganza sempre degna di nota e ottima conduttrice insieme ad una trasmissione pulita... 2… - fseviareggio : RT @Paolo77331471: #CiaoMaschio @N_DeGirolamo un eleganza sempre degna di nota e ottima conduttrice insieme ad una trasmissione pulita... 2… -