La malattia trasmessa dal morso delle zecche: cura e sintomi (Di lunedì 12 aprile 2021) L’encefalite trasmessa da zecche è una malattia tanto brutta quanto sembra. Una volta morsi da un una zecca infetta, alcune persone sviluppano sintomi che si risolvono tranquillamente ma lasciano dietro di sé la malattia neurologica dilagante: gonfiore cerebrale, perdita di memoria e declino cognitivo. I casi sono in aumento nell’Europa centrale e in Russia con circa 10.000 incidenti segnalati ogni anno. I vaccini possono fornire protezione, ma solo per un periodo di tempo limitato. Non c’è cura. I morsi di zecca possono causare sia la malattia di Lyme che l’encefalite trasmessa da zecche. Ora un nuovo studio descrive gli anticorpi in grado di neutralizzare il virus trasmesso dalle punture di zecca. Questi cosiddetti anticorpi ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 aprile 2021) L’encefalitedaè unatanto brutta quanto sembra. Una volta morsi da un una zecca infetta, alcune persone sviluppanoche si risolvono tranquillamente ma lasciano dietro di sé laneurologica dilagante: gonfiore cerebrale, perdita di memoria e declino cognitivo. I casi sono in aumento nell’Europa centrale e in Russia con circa 10.000 incidenti segnalati ogni anno. I vaccini possono fornire protezione, ma solo per un periodo di tempo limitato. Non c’è. I morsi di zecca possono causare sia ladi Lyme che l’encefaliteda. Ora un nuovo studio descrive gli anticorpi in grado di neutralizzare il virus trasmesso dalle punture di zecca. Questi cosiddetti anticorpi ...

Advertising

QuotidianPost : La malattia trasmessa dal morso delle zecche: cura e sintomi - micelnera : Perché infine non spiegare che la paura è immunosoppressiva? E come agente della malattia, è l'unica emozione trasm… - Gregory31112192 : @MMmarco0 Salvinite, malattia batterica trasmessa per salame interposto?? - Eh__tweet : @Nonha_stata Non era una malattia trasmessa per via aerea, tenderei a pensare che il vaccino aveva una manipolazion… - FerdinandoOliva : @diverto_mi Dillo a me! Romanista calabrese da 40 anni circondato da strisciati...e sta malattia l’ho trasmessa pure a mia figlia di 9 anni -