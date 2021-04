La contessa De Blanck senza un dente ad Avanti un altro: cosa è successo (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri sera, domenica 11 aprile, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Avanti un altro pure di sera. Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno tenuto compagnia ai telespettatori affezionati al programma in questa veste particolare per beneficienza. La prima concorrente a scendere in pista è stata Patrizia De Black. La contessa ha rivelato di non aver mai guardato la trasmissione tanto da dimostrarsi un po’ impacciata. Bella figura però visto che con le domande è riuscita a cavarsela egregiamente. Un dettaglio che non è passato inosservato sul suo conto riguarda i denti! La contessa infatti ha regalato un simpaticissimo siparietto diventato in poco tempo virale. Vediamo cosa è successo in puntata Avanti un altro pure di sera, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri sera, domenica 11 aprile, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata diunpure di sera. Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno tenuto compagnia ai telespettatori affezionati al programma in questa veste particolare per beneficienza. La prima concorrente a scendere in pista è stata Patrizia De Black. Laha rivelato di non aver mai guardato la trasmissione tanto da dimostrarsi un po’ impacciata. Bella figura però visto che con le domande è riuscita a cavarsela egregiamente. Un dettaglio che non è passato inosservato sul suo conto riguarda i denti! Lainfatti ha regalato un simpaticissimo siparietto diventato in poco tempo virale. Vediamoin puntataunpure di sera, ...

GMicrani : RT @ahoy_mat: Buonanotte solo a Cristiano Malgioglio e la Contessa De Blanck ringraziandoli per tutto questo trash - FrancescoLavvo : RT @ahoy_mat: Buonanotte solo a Cristiano Malgioglio e la Contessa De Blanck ringraziandoli per tutto questo trash - daniela11925 : RT @ahoy_mat: Buonanotte solo a Cristiano Malgioglio e la Contessa De Blanck ringraziandoli per tutto questo trash - Mariolino_22 : RT @ahoy_mat: Cristiano Malgioglio e la Contessa De Blanck al gioco finale di avanti un altro - a necessary thread - Mariolino_22 : RT @ahoy_mat: Buonanotte solo a Cristiano Malgioglio e la Contessa De Blanck ringraziandoli per tutto questo trash -