iPad Pro 2021 attesi entro fine mese, nonostante i problemi di produzioneHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli iPad Pro 2021 sono uno dei prodotti più attesi di questa primavera: fonti autorevoli ritengono che la prossima generazione di tablet Apple possa fare il suo esordio entro fine mese e l’ipotesi viene oggi rilanciata dalle nuove indiscrezioni diffuse da Bloomberg. Le informazioni salienti vanno nella direzione di una presentazione entro la seconda metà di aprile, vale a dire che mancherebbero solo pochi giorni. Il piano di Apple tuttavia non è esente da difficoltà che potrebbero condizionare l’effettiva disponibilità della variante di fascia più alta, ovvero iPad Pro con schermo da 12,9?. Una delle peculiarità di questo dispositivo sta nello schermo MiniLED ed Apple sta incontrando problemi nelle forniture di tale componente. ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) GliProsono uno dei prodotti piùdi questa primavera: fonti autorevoli ritengono che la prossima generazione di tablet Apple possa fare il suo esordioe l’ipotesi viene oggi rilanciata dalle nuove indiscrezioni diffuse da Bloomberg. Le informazioni salienti vanno nella direzione di una presentazionela seconda metà di aprile, vale a dire che mancherebbero solo pochi giorni. Il piano di Apple tuttavia non è esente da difficoltà che potrebbero condizionare l’effettiva disponibilità della variante di fascia più alta, ovveroPro con schermo da 12,9?. Una delle peculiarità di questo dispositivo sta nello schermo MiniLED ed Apple sta incontrandonelle forniture di tale componente. ...

Advertising

HDblog : iPad Pro 2021 attesi entro fine mese, nonostante i problemi di produzione - stefanodonadio : È ufficioso: iPad Pro MiniLED in arrivo nella seconda metà di aprile - spidermac : È ufficioso: iPad Pro MiniLED in arrivo nella seconda metà di aprile - RockyZone3 : @SpartaZC Model:IPad pro 10.5 2017 - Jime9012 : new ipad pro mini 2 -