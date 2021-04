Fiorentina, Pradé: «C’è amarezza, l’episodio del rigore è rivedibile» (Di lunedì 12 aprile 2021) Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Le sue parole Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Le sue parole raccolte da Firenze Viola. amarezza – «C’è amarezza, però abbiamo giocato contro una grandissima squadra dimostrando carattere. Avevamo rimesso in piedi una partita difficile, c’è stato l’episodio del rigore che è abbastanza rivedibile perchè in quel momento potevamo dominare il campo e la partita potevamo anche vincerla. La squadra c’è, ha giocato alla pari con una delle più forti del campionato, sicuramente la più in forma, dobbiamo pensare in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il direttore sportivo dellaDaniele Pradè ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Le sue parole Il direttore sportivo dellaDaniele Pradè ha parlato ai microfoni del sito ufficiale viola dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Le sue parole raccolte da Firenze Viola.– «C’è, però abbiamo giocato contro una grandissima squadra dimostrando carattere. Avevamo rimesso in piedi una partita difficile, c’è statodelche è abbastanzaperchè in quel momento potevamo dominare il campo e la partita potevamo anche vincerla. La squadra c’è, ha giocato alla pari con una delle più forti del campionato, sicuramente la più in forma, dobbiamo pensare in ...

