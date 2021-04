Duello per la cancelleria, guerra di nervi nell’Unione (Di lunedì 12 aprile 2021) «Non conta solo la segreteria, ma anche il gruppo parlamentare», Markus Soeder, presidente della Csu e governatore della Baviera non intende per il momento ritirare la sua candidatura a cancelliere in Germania nonostante ieri a Berlino la segreteria e il direttivo della Cdu si siano espressi a favore del loro presidente, Armin Laschet, come candidato dell’Unione tra cristiano-democratici e cristiano-sociali, in vista delle elezioni del prossimo 26 settembre. Laschet, 60 anni, centrista, al governo del Nordreno-Vestfalia, è il candidato in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 aprile 2021) «Non conta solo la segreteria, ma anche il gruppo parlamentare», Markus Soeder, presidente della Csu e governatore della Baviera non intende per il momento ritirare la sua candidatura a cancelliere in Germania nonostante ieri a Berlino la segreteria e il direttivo della Cdu si siano espressi a favore del loro presidente, Armin Laschet, come candidato dell’Unione tra cristiano-democratici e cristiano-sociali, in vista delle elezioni del prossimo 26 settembre. Laschet, 60 anni, centrista, al governo del Nordreno-Vestfalia, è il candidato in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

