DualSense di PS5 | Switch e giochi in offerta nel nuovo volantino di Unieuro

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 12 aprile 2021)ha svelato il suocon promozioni sudi PS5,e accessori. Tra le offerte, vi segnaliamo Pokemon Luna, Ghost Recon Breakpoint e Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition disponibili a 9,99 Euro. A 19,99 Euro troviamo Days Gone, Jump Force e Dragon Ball FighterZ. Call of Duty Black Ops Cold War è in promozione a 59.99 Euro, Red Dead Redemption 2 a 29,99 Euro, mentre Crash Bandicoot 4 It's About Time è disponibile per 49.99 Euro. Leggi altro...