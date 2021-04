Denise Pipitone, Massimo Lopez su Piera: “Manipolare dolore è reato” (Di lunedì 12 aprile 2021) News L’attore rompe il silenzio sulla vicenda di Olesya e si schiera dalla parte di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone Pubblicato su 12 Aprile 2021 Per via della questione della ragazza russa, Olesya, il caso di Denise Pipitone è tornato con prepotenza in televisione. Sono passati diciassette anni da quando è scomparsa da Mazara del Vallo, ma mamma Piera Maggio non ha ancora perso le speranze di cercarla. La delusione in questi giorni è davvero tanta, soprattutto dopo esserci illusi che Olesya potesse essere Denise. Intanto alcuni programmi anche italiani stanno cavalcando la vicenda anche per una questione di ascolti tv. Domenica Live ha tentato questa strada nella puntata dell’11 aprile 2021 ma ha subito ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) News L’attore rompe il silenzio sulla vicenda di Olesya e si schiera dalla parte diMaggio, madre diPubblicato su 12 Aprile 2021 Per via della questione della ragazza russa, Olesya, il caso diè tornato con prepotenza in televisione. Sono passati diciassette anni da quando è scomparsa da Mazara del Vallo, ma mammaMaggio non ha ancora perso le speranze di cercarla. La delusione in questi giorni è davvero tanta, soprattutto dopo esserci illusi che Olesya potesse essere. Intanto alcuni programmi anche italiani stanno cavalcando la vicenda anche per una questione di ascolti tv. Domenica Live ha tentato questa strada nella puntata dell’11 aprile 2021 ma ha subito ...

