Covid | Guterres a governi | considerare tassa di solidarietà

ha ricordato poi i rapporti secondo cui i più ricchi del mondo hanno visto aumentare i ... "Per affrontare le sfide del futuro, comprese quelle rivelate dal- ha proseguito - abbiamo ...Le parole chiave per il nostro Recovery Il- 19 non ha guardato in faccia nessuno e ha ... Come ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio, abbiamo davanti " tre crisi ambientali ...Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha "esortato i governi a considerare una tassa di solidarietà o sul patrimonio per coloro che hanno tratto profitto durante la pandemia, in modo da r ...Ingiustizia sociale e iniquità. Per Greta Thunberg sono questi i problemi alla base della campagna vaccinale contro il Covid che in tanti Paesi nel mondo sta procedendo a rilento, ma che addirittura i ...