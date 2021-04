Bafta 2021 | il trionfo di «Nomadland» Tutti i vincitori

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nomadland piglia tutto. Alla 74esima edizione dei Bafta Awards, i premi più importanti del cinema inglese, è il film di Chloé Zhao, già vincitore del Leone d’Oro a Venezia, a portarsi a casa i premi più «pesanti», ossia quello per il miglior film dell’anno, per la miglior regia e la migliore attrice protagonista a Frances McDormand, spalancando ulteriormente alla pellicola le porte degli Oscar che si terranno tra due settimane. La cerimonia, che ha assegnato i premi selezionati dalla British Academy of Film and Television Arts in due trance, con i primi otto riconoscimenti consegnati sabato 10 aprile e gli altri diciassette domenica 11 aprile, ha visto, però, anche altre sorprese. https://twitter.com/BAFTA/status/1381333332072542217

SkyTG24 : BAFTA 2021, tutti i premi: Nomadland trionfa anche negli 'Oscar inglesi' - CellPortraits : Bafta 2021 - 'Nomadland' trionfa ai Bafta, miglior film e miglior regia. Premiata anche la protagonista McDormand,… - solospettacolo : 'Nomadland' trionfa ai Bafta, miglior film e miglior regia

Nella serata del 10 aprile sono stati assegnati ii premi cinematografici britannici, consegnati virtualmente come per le altre recenti manifestazioni. Sono gli Oscar del cinema inglese ma coinvolgono in gran parte anche quello americano: ...Leggi anche › Storia del red carpet deiAwards, aspettando l'edizione: i look più belli della serata guarda le foto: il beauty look fresco e chic di Phoebe ...La serata dei premi britannici al miglior cinema mondiale e locale non fa che confermare i trend verso gli Oscar 2021, con pochissime sorprese I Bafta 2021 confermano la corsa di Nomadland ai maggiori ...